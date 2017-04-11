Даниэль Карвахаль может сыграть с "Баварией"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропускал сегодняшнюю тренировку команды, сообщает AS.Сообщается, что 25-летний футболист работал под присмотром клубных медиков. Однако испанец будет готов выйти на поле во встрече с мюнхенцами.