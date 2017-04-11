Возвращение прекрасного

После утомительной паузы длиною практически в месяц возобновляется главный клубный турнир этой планеты. И возобновляется он поистине шикарными вывесками.о том, чего ждать от противостояний лигочемпионского вторникаМожно сказать, что и "Боруссии", и "Монако" повезло со жребием в четвертьфинале. Обе команды достаточно сильны и хорошо организованы, но до мировых грандов пока не доросли. В уровне "Реалу" или "Баварии" они всё-таки уступают. Так что встреча примерно равных соперников пойдёт на пользу всем. Не только самим клубам, имеющим плюс-минус одинаковые шансы на полуфинал, но и нейтральным болельщикам, которым будет гораздо приятнее наблюдать за этой непредсказуемой парой, где игра пойдет на встречных курсах.Но всё-таки вариант с "Монако" в полуфинале кажется чуть более предпочтительным. "Монегаски" устроили настолько потрясающий триллер с "Манчестер Сити", что не выделить их теперь ну совсем не получается. Роскошная (в отношении зрителя) первая игра одной восьмой с обилием индивидуальных ошибок и просчётов сменилась уверенной домашней победой. Не сказать, что на "Луи-II" всё прошло совсем гладко. После перерыва "монегаски" решили сыграть понадежнее, опустились назад и мигом растеряли игровое преимущество. Но пока они были агрессивны, давили и старались, коллектив Гвардиолы просто не знал, что делать с таким противником. В связи с этим хочется верить, что Жардим решит играть на выезде с открытым забралом, не зажимаясь. Такой "Монако" смотрится гораздо приятнее, задорнее и мощнее.И дело не только в победе над "Манчестером". Всю дистанцию еврокубков "Монако" прошёл достаточно уверенно. Самой слабой игрой их (мы это хорошо помним) стало выступление в Москве, когда действующий чемпион России был близок к тому, чтобы победить. Французы спаслись только в конце. Ну а большую же часть сезона эксперты и болельщики только восхищались игрой "монегасков". И надо помнить, что не только на международной арене. Сейчас "Монако" идёт на первом месте в чемпионате Франции.А вот у "Боруссии" в этом плане расстановки другие. Команда Томаса Тухеля не имеет никаких шансов на первое место. И впереди не только безудержная "Бавария", но ещё и "Лейпциг" с "Хоффенхаймом". Дортмунд борется за третье место, чтобы получить прямую путевку в групповой турнир Лиги Чемпионов, но пока "Хоффенхайм" выше, пусть и опережает "Боруссию" всего лишь на одно очко. Впрочем, главный тренер немцев не согласен с тем, что у его команды проблемы: "У нас был лишь один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение (1:4) от "Баварии". Попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру," - сказал он на предматчевой пресс-конференции.Так или иначе, свои амбиции "Боруссии" надо обязательно обозначать дома. В родных стенах у них безусловно есть шансы. Ведь на далёком и неприступном "Луи-II" будет гораздо тяжелее ("Монако" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов лишь один раз сыграл дома вничью. Остальные матчи - победы). Приехать туда без голевого задела и попытаться пройти дальше - задачка из разряда кошмарных в плане трудности. Если не сказать невыполнимых. Тем более, когда у противника вернулся такой игрок, как Радамель Фалькао.Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Вайгль, Дембеле, Кагава, Герейро, Пулишич, Обамеянг.Субашич, Туре Альмами, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Фалькао, Мбаппе.И переходим к главному блюду грядущего вечера.Наверное, нет большого смысла как-то разрисовывать вывеску "Ювентус" - "Барселона". Она говорит сама за себя и в рекламе не нуждается. Две команды мирового уровня поспорят за право сыграть в полуфинале. "Юве" наверняка хочет отомстить каталонцам за не столь давнее поражение в этом же турнире. В финале сезона 2014-2015 "сине-гранатовые" обыграли "Старую синьору" со счётом 3:1 и не позволили "Ювентусу" третий раз в своей истории выиграть самый престижный европейский турнир. Занимательный момент: Дани Алвес, принимавший участие в той игре на стороне каталонцев, теперь выступит по другую сторону футбольных баррикад."Барселона" прошла "ПСЖ" так, что забудут это не скоро. Историческое достижение, праздник эмоций, сумасшествие длиною в два часа... Продолжать ряд восторженных иносказаний можно довольно долго. Но унизительное фиаско в Париже показывает, что у команды Энрике есть определённые проблемы. Даже, стоит сказать, весьма большие. Всё-таки, что ни говори, "Барсе" здорово повезло. Трусливый футбол в исполнении парижан, невероятная удача на поле и судейские ошибки позволили каталонцам сотворить это чудо. Но повторять это, тем более с "Юве", явно не стоит.Впрочем, показателен в делах "Барселоны" не только предыдущий раунд, но и большие неприятности в Примере.На фоне падения "сине-гранатовых" и их же чудесного возрождения рабочие победы "Ювентуса" над "Порту" выглядят серо. Как пыльные рабочие будни в сравнении с выигрышем в лотерее. Но это говорит о том, что итальянцам не надо надрываться. Они добирались до четвертьфинала в стабильности, ровно и сухо. Ни к чему выбираться из ямы, если ты туда не свалился."Юве" уверенно лидирует в Серии А. До ближайшего преследователя в лице "Ромы" шесть баллов. Такое положение безусловно добавляет уверенности и сил. В Примере же всё идёт к тому, что чемпионом станет "Реал". У них игра в запасе и при том они опережают своих главных противников на три очка. Настроение в случае с каталонцами совершенно иное. Тут не откуда взяться сытости, а значит и крепости лидера. Лишь подстегивающее чувство, если угодно, загнанности. Потому что именно здесь, в Лиге Чемпионов у "Барсы" единственная возможность спасти этот сезон. И они постараются сделать это всеми силами.Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Маркизио, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.Тер Штеген, Хорди Альба, Юмтити, Пике, Роберто, Гомеш, Иньеста, Ракитич, Неймар, Суарес, Месси.