Хавьер Маскерано: нужно будет разобраться, почему Неймар так поступил

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано прокомментировал удаление Неймара в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2).Бразильцу грозит дисквалификация на три матча, после получения красной карточки, он иронично поаплодировал судье."Нужно будет разобраться, почему так произошло. Другие игроки тоже оказывались в подобных ситуациях, их дисквалифицировали на одну игру.Посмотрим, что будет. Легко говорить со стороны, но трудно принимать решения на эмоциях", - цитирует Маскерано AS.