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Хавьер Маскерано: нужно будет разобраться, почему Неймар так поступил

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано прокомментировал удаление Неймара в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2).

Бразильцу грозит дисквалификация на три матча, после получения красной карточки, он иронично поаплодировал судье.

"Нужно будет разобраться, почему так произошло. Другие игроки тоже оказывались в подобных ситуациях, их дисквалифицировали на одну игру.

Посмотрим, что будет. Легко говорить со стороны, но трудно принимать решения на эмоциях", - цитирует Маскерано AS.
Теги: Неймар Маскерано Барселона
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А реально, что там произошло? За аплодисменты дали 3 матча??? Это же не 3 удара по судье...
Регистрация: 23.03.2016
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