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Судья Александр Егоров назначен на матч "Спартак" - "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Чемпионата России.

15 апреля (суббота)

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

РФС
Сегодня, 10:29
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22
(2)
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: kronos
И что Вы скажите потом? Если проиграете??????

Что и всегда- как истинные зомби. Нет смысла повторять их ересь, они сами напузырят вагон и маленькую тележку отмазок.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: scorpion 69
во у свиней уже мандраж и визг понесся smile

Цитата: stepanmlc
посмотрим, что будет, надеюсь без судейских косяков как в первом круге

в этом я с тобой согласен,но у нас что ни матч то косяки от судей такие прут что хоть стой,хоть падай,я не беру наших и ваших,а всех

какой мандраж,перед вами что-ли, чушки грязные)?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь в этом матче дзюбу за нырки удалят! а костолом гарсия будет очень аккуратен в своих действиях локтями smirk иначе тоже в под трибунное помещение вслед за дзюбой!
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: ssgruzin947 россия (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Судя по комментариям, Егорову надо звезду героя рфпл давать , посмертно и троекратный салют , в его честь .
Регистрация: 25.04.2014
№18 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
во у свиней уже мандраж и визг понесся smile

Цитата: stepanmlc
посмотрим, что будет, надеюсь без судейских косяков как в первом круге

в этом я с тобой согласен,но у нас что ни матч то косяки от судей такие прут что хоть стой,хоть падай,я не беру наших и ваших,а всех
Регистрация: 3.02.2011
№17 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Миша Люберцы,

Поражаюсь самомнению. Единственный год за много лет Вы реально впереди и уже столько шапкозакидательских по отношению к Зениту!

Вы действительно думает что игроки Зенита совсем никудышные??))

И что Вы скажите потом? Если проиграете??????
Регистрация: 24.10.2013
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:12) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Алексей2010
Еще он обещал лошадей не красть.

Ай, нанэ-нанэ-нанэ! Эй, ромалы голубые - вам ли быть в печали???

И почему Луческу только дома надевает золотые зубы??? Как весело пускал бы челюстями зайчиков, давая указание Дзюбе - "Падай, myдило! Падай, блеать!"

И все - без переводчика.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Луческу обещал

Луческу обещал, что Зенит не потеряет очки дома и тут же матч с Анжи.
Еще он обещал лошадей не красть.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (3)
online

кого бы не назначали,судья будет виноват при любом раскладе в таком матче,так что Егоров уже виноват,попал он конечно.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:57) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 22911
С нашей игрой никакой судья не поможет! worried


Луческу обещал , что будет другой Зенит. Хочется верить.
Регистрация: 12.02.2014
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (5)
online

Пенальти, стоболтово. А принимая во внимание встречу с судейским корпусом в кромешной тьме непонимания - то два. И красная (Дзюба засовывает "стрелку" в рот).

Набор стандартный. И традиционное - "не помню....".

Все будет четко, пацаны....
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:32) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, судье не поддаваться на провокационные падения питерского столба в штрафной.
И спартаковцам контролировать Данни.
И будет все нормально.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№10 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:22) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
посмотрим, что будет, надеюсь без судейских косяков как в первом круге


НЕ ПОМОЖЕТ сп-ЗЕНИТ 0-2 !
Регистрация: 14.12.2016
№9 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:18) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
С нашей игрой никакой судья не поможет! worried
Регистрация: 16.11.2014
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:18) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Егоров себе на уме...может и безупречно отработать, может и накосячить безбожно...в любом случае - ипать спортаг!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Даже не сомневался в этом,но нынешнему Зениту даже это вряд-ли поможет...А вот то что нам поставили питерского в матче с крепким Ростовом,может повлиять!
Регистрация: 24.10.2007
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
посмотрим, что будет, надеюсь без судейских косяков как в первом круге

Надо выходить и играть в свою игру, чтобы ни один судья , не помог болотным. Матч с Уфой - тому доказательство, переиграли по всем статьям. Эта игра - определяющая : 11 очков отрыв и 8 это две огромные разницы. Не на какую ничью, нельзя настраиваться, впереди - Ростов и ослы. 4 игрока, висят на карточках, плюс Зе Луиш с Адриано. Спартак, такому говну - не проиграет , но и ничья - сродни поражению... Нам самое главное настроиться и тогда пидерцам никто не поможет, даже судейка, хотя Мюллер это ещё та гнилушка и от этого жулика, можно ожидать - чего угодно...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нам не страшен серый волк!
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:49) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

давай, до свидания, кони

Цитата: Sewer 79
Теперь Спаму не победить!
Будет 2 пенальти в ворота Спартака (в первом тайме), оба раза за разговоры с Дзюбой!
Удалят 3 полевых Спартака за неподобающее поведение на футбольном поле (неформальное решение вопросов с судьями в формате 3 на 3 в под трибунном помещении, гладиаторы куевы)
Спартаковские болельщики после матча массово выбегут на футбольное поле разобраться с арбитрами, кому то удается...
Спартак лишен 3 очков и оставшиеся матчи проведет при пустых трибунах...

В оставшихся 7 матчах воины Карреры набирают 2 очка, но этого хватает, чтобы занять призовое бронзовое место!

Браво, принципиальный Егоров!

и вот так всю неделю перед сном, 33 раза. и, главное, не забываем чело разбивать об паркет, это должно с кровью впитаться в нашу зыбкую реальность


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • -8
  •  (22)
online

Теперь Спаму не победить!
Будет 2 пенальти в ворота Спартака (в первом тайме), оба раза за разговоры с Дзюбой!
Удалят 3 полевых Спартака за неподобающее поведение на футбольном поле (неформальное решение вопросов с судьями в формате 3 на 3 в под трибунном помещении, гладиаторы куевы)
Спартаковские болельщики после матча массово выбегут на футбольное поле разобраться с арбитрами, кому то удается...
Спартак лишен 3 очков и оставшиеся матчи проведет при пустых трибунах...

В оставшихся 7 матчах воины Карреры набирают 2 очка, но этого хватает, чтобы занять призовое бронзовое место!

Браво, принципиальный Егоров!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: vovei (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (10)

«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск)
Что за бред, Лунёв будет судить матч, как бы это не родственник мячелова Зенита))))
Регистрация: 6.04.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:37) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
посмотрим, что будет, надеюсь без судейских косяков как в первом круге


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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