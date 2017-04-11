Судья Александр Егоров назначен на матч "Спартак" - "Зенит"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 22-тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:06
Возвращение прекрасного (2)
Возвращение прекрасного (2)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет
10:59
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (5)
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (5)
10:52
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Вчера 23:46
"Реал Сосьедад" обыграл хихонский "Спортинг"
"Реал Сосьедад" обыграл хихонский "Спортинг"
Вчера 23:44
Андрей Бутенко: сегодняшнее собрание - очень хороший импульс для дальнейшей работы наших арбитров
Андрей Бутенко: сегодняшнее собрание - очень хороший импульс для дальнейшей работы наших арбитров
Вчера 23:23
Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы (20)
Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы (20)
Вчера 23:08
Алексей Еськов: на встрече с Мутко выработали принцип: нужно провести концовку чемпионата на хорошем уровне (1)
Алексей Еськов: на встрече с Мутко выработали принцип: нужно провести концовку чемпионата на хорошем уровне (1)
Вчера 22:29
Сидибе и Бакайоко пропустят матч с "Боруссией"
Сидибе и Бакайоко пропустят матч с "Боруссией"
Вчера 22:18
Йоан Молло: скажу честно: лимит – большая проблема для меня (4)
Йоан Молло: скажу честно: лимит – большая проблема для меня (4)
Вчера 21:24
Жонатас - болельщикам "Рубина": на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас (1)
Жонатас - болельщикам "Рубина": на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас (1)
Вчера 21:06
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Вчера 20:45
Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон (17)
Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон (17)
Вчера 20:32
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:18
В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
Судья Александр Егоров назначен на матч "Спартак" - "Зенит"
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Чемпионата России.
15 апреля (суббота)
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
РФС
15 апреля (суббота)
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Анжи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
ЦСКА – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Амкар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Урал» – «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Спартак» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.