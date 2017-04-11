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Главный тренер сборной Ирака отправлен в отставку

Главный тренер сборной Ирака Радхи Шенайшил уволен со своего поста, передает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.

Причиной увольнения специалиста называются плохие результаты национальной команды в отборе чемпионата мира 2018 года в России - иракцы практически не имеют шансов на выход в финальный раунд турнира.
Сегодня, 10:54
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