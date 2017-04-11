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Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков высказал мнение о шансах сине-бело-голубых на чемпионство.

- "Спартак" - чемпион?

- Все предпосылки к этому есть. Только короновать "Спартак" еще рано. Многое должно определиться в очной встрече москвичей с "Зенитом", которая состоится в ближайшем туре. После нее получим ответы на многие вопросы.

Жду интересного футбола. Хочется все-таки увидеть чемпионскую игру в исполнении претендентов на золото чемпионата России. Уверен, "Зенит" забудет обо всех проблемах и выйдет на поле отмобилизованным.

Вряд ли стоит ожидать каких-то тактических сюрпризов. За неделю даже при подготовке к игре со "Спартаком" кардинального что-то изменить невозможно. Резервы нужно искать в мотивации. В "Зените" все ведь прекрасно понимают: это последний шанс в чемпионской гонке", - цитирует Горшкова "Спорт Уик-энд".
Теги: Горшков Зенит
Сегодня, 10:59
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5
(3)
№5 Написал: Орик СПб (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Последний шанс был с Анжи...
Регистрация: 11.10.2012
№4 Написал: SP-M (Сегодня, 12:05) #
  • 0
  •  (0)

ждемсс вас
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: zoom РФ (Сегодня, 11:23) #
  • -2
  •  (6)

"Зенит" забудет обо всех проблемах и выйдет на поле отмобилизованным

Это кто ж его до матча уже отмобилизовал?!


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№2 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нам бы второе место зацепить,какое чемпионство.....
Регистрация: 16.11.2014
№1 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 11:06) #
  • +5
  •  (5)

Это, скорее, последний шанс у команды реабилитироваться.
Про чемпионство можно забыть. Надо быть полными лохами чтобы 8 очков отрыва профукать. Спартаку, конечно, любые задачи по плечу, но верится с трудом.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
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