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Вячеслав Колосков: именно ЦСКА главный конкурент "Спартака"

Именно ЦСКА, а не "Зенит", является главным конкурентом "Спартака" в борьбе за победу в чемпионате России, счтает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для "Зенита", особенно для ЦСКА. Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек "Спартака" составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса.

Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к "Спартаку", который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что "Спартак" станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом "Спартака" является!#10#

У "Зенита" нет игры, что является самым главным. Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры.

Это разрозненная команда – Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Спартак ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:27
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№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Старческий маразм, что ли? Сколько можно клепать эти штампы, что у Зенита нет игры? Это при том, что Зенит забил больше всех, пропустил немного. Невозможно себе представить, что тогда было бы, если у Зенита "была бы игра"?
Регистрация: 13.11.2009
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот тут Колосков прав!
В матче с Краснодаром у ЦСКА была на удивление слаженная игра. Физически команда готова на 100%, взаимодействие между игроками - почти идеальное.
Неприятно удивил Головин не по годам солидной игрой.
Только вот, к счастью, нападение у них пока не блещет...
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:10) #
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online

Однозначно. Кони еще очень опасны - до линии нападения. Вот там конечно балаган - тупой Витек с хрустальной Оланарой. Один мяч на двоих за круг. Был бы там настоящий нападающий - могла быть жопа. А так - одним Дениской расшибем. После того как разберемся с этими, вибрирующими.
Регистрация: 3.03.2007
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