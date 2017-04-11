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Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ситуацию в "Зените".

"В "Зените" чувствуется негативная атмосфера. Игроки, тренер и агенты пытаются задеть друг друга. Но ведь уже много раз было доказано: ничего хорошего из этого никогда не выходит. В итоге в проигрыше оказываются все стороны.

А когда такие ситуации происходят в концовке чемпионата, когда команда ведет борьбу за чемпионство, - это еще хуже для клуба", – цитируют Ширко "Известия".
Теги: Ширко Зенит
Сегодня, 12:01
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