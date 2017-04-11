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Около 150 болельщикам запретили появляться на российских стадионах

Вице-премьер России, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что около 150 болельщиков внесены в черный список, теперь им запрещено посещать российские стадионы.

"Введена такая мера, как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек.

У каждого российского клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите - культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками", - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, ранее Госдума ужесточила ответственность для фанатов за нарушение порядка на матчах.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:33
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