Около 5,8 тысячи волонтеров будут работать на Кубке конфедераций-2017

Порядка 5,8 тысячи волонтеров из 78 стран будут задействованы в проведении Кубка конфедераций 2017 года в России, информирует пресс-служба ФИФА.Из них 71 процент – женщины, 29 – мужчины. Средний возраст волонтера составил 23 года. 5% волонтеров – иностранцы. На место волонтера во время конкурса претендовало 12,6 человека.Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах – Москве, Казани, Сочи и Санкт– Петербурге. В Санкт-Петербурге будут работать 1733 волонтера, в Москве – 1590, в Сочи – 1261, в Казани – 1260.