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16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (3)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (3)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (11)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (11)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (3)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (3)
10:59
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (11)
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (11)
10:52
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Около 5,8 тысячи волонтеров будут работать на Кубке конфедераций-2017
Порядка 5,8 тысячи волонтеров из 78 стран будут задействованы в проведении Кубка конфедераций 2017 года в России, информирует пресс-служба ФИФА.
Из них 71 процент – женщины, 29 – мужчины. Средний возраст волонтера составил 23 года. 5% волонтеров – иностранцы. На место волонтера во время конкурса претендовало 12,6 человека.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах – Москве, Казани, Сочи и Санкт– Петербурге. В Санкт-Петербурге будут работать 1733 волонтера, в Москве – 1590, в Сочи – 1261, в Казани – 1260.
СЭ
Из них 71 процент – женщины, 29 – мужчины. Средний возраст волонтера составил 23 года. 5% волонтеров – иностранцы. На место волонтера во время конкурса претендовало 12,6 человека.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах – Москве, Казани, Сочи и Санкт– Петербурге. В Санкт-Петербурге будут работать 1733 волонтера, в Москве – 1590, в Сочи – 1261, в Казани – 1260.
СЭ
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