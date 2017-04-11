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Александр Самедов: игроки сборной считают, что Кубок конфедераций - это супертурнир

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал об отношении в команде к предстоящему Кубку конфедераций.

"Футболисты считают, что Кубок конфедераций - это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением.

Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф. Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом", - цитирует Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 15:42
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№3 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 16:59) #
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online

Это супертурнир , практически вровень с Чемпионатом мира!!! Главное, чтобы Самедов и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ не перепутали.
Кстати, никто не помнит последнего победителя?
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 16:22) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно,"небритый",так держать!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом (с) Самедов
а я вот не уверен! предпосылок к улучшению игры сборной нету!
Регистрация: 22.05.2015
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