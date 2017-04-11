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Дэнни Дринкуотер: надеемся, что сможем выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" заявил, что команда планирует пробиться в полуфинал турнира.

"Мы справились с задачей довольно хорошо. Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдем, тем лучше для нас. На данный момент у нас все хорошо. Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путевку в полуфинал", - цитирует Дринкуотера официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер Атлетико
Сегодня, 17:14
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