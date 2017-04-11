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19:51
Превью. 31 тур. ФНЛ
Превью. 31 тур. ФНЛ
16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Превью. 31 тур. ФНЛ
Уже в этом туре «Динамо» может оформить выход в РФПЛ. «Тосно» постарается к этому приблизиться, а борьба за четвёрку лучших продолжится.
"Енисей" – "Сибирь"
Серия неудачных матчей привела к тому, что футболисты красноярского клуба оказались на седьмой строчке в турнирной таблице. В этой встрече от подопечных Андрея Тихонова ждут только победы.
"Тюмень" – "Мордовия"
История взаимоотношений между командами во всех турнирах насчитывает 4 встречи, причём сибиряки в этих играх не побеждали ни разу, при этом забили всего 1 мяч, пропустив при этом 8 раз. В первом же дивизионе команды впервые встретились в матче первого круга.
"Волгарь" – "Тосно"
В прошлом туре "Тосно" продолжило победное шествие, одержав крупную победу над "Зенитом-2". "Волгарь", напротив, не может взять три очка уже два игровых дня к ряду. Нулевая ничья со "Спартаком-2" в последнем туре привела к тому, что подопечные Юрия Газзаева опустились на границу с зоной вылета. Очередная неудача может привести к тому, что астраханский клуб окажется в крайне сложном положении.
"Сокол" – "Факел"
Главный судья матча Сергей Куликов в этом сезоне в 12-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 40 штук (по 20 в обе стороны), но и назначил 4 пенальти (1 – в ворота хозяев поля). Обе команды в текущем первенстве уже сыграли по разу под руководством этого арбитра. И "Сокол", и "Факел" завершили эти встречи вничью. Саратовцы дома с "Шинником" 2:2, воронежцы в Хабаровске 1:1.
"Спартак-Нальчик" – "Спартак-2"
Нальчане стараются приложить все возможные усилия для того, чтобы остаться в ФНЛ. В крайнем туре южные спартаковцы не просто туристами скатались во Владивосток, а привезли целое очко. Один балл заработали в крайнем туре и москвичи. Однако в этом «спартаковском» дерби от них ждут только победы.
"Шинник" – "Кубань"
В первом круге «Шинник» оказался сильнее соперника, одолев краснодарцев с минимальным перевесом. "Кубань", несмотря на то, что занимает 9 место, на полном серьёзе старается дотянуться до места, дающего право на стыковые матчи. С другой
стороны, появляются новости о том, что краснодарская команда на будущий сезон начнёт играть в ПФЛ. Не будем верить слухам, а последим за матчем соперников, некогда представлявших элиту нашего футбола.
"Зенит-2" – "Тамбов"
"Зенит-2" дома провёл 15 матчей (+5,=8,-2,19:17). И хотя в последних трёх поединках питерцы стабильно забивали по одному мячу, выиграть в них не смогли. Тамбовчане в гостях играли 14 раз (+4,=4,-6,11:17). У них ситуация ещё печальней. В 4-х играх из последних пяти, тамбовский клуб голов не забивал, зато пропустил в этих поединках 5 раз.
"Динамо-Москва" – "Химки"
Московское "Динамо" уже в этом туре может оформить возвращение в РФПЛ. Для этого "бело-голубым" необходимо одержать победу над "Химками". Любопытно, что история очных встреч между этими клубами не ограничивается поединком первого круга. Команды играли между собой в период расцвета "горожан" с 2007 по 2009 год. Однако москвичи в то время были также сильны и уступили лишь раз. Случилось это десять лет назад. Отметим, что тогда в составе "Динамо" играли Александр Точилин, Дмитрий Хохлов и … Совсем юный Антон Шунин.
"Балтика" – "СКА-Хабаровск"
Калининградская команда во второй части сезона заиграла. Приход Игоря Червиченко и появление в клубе новых игроков тому подтверждение. Если им удастся и «СКА-Хабаровск» обыграть, то шансы на выживание поднимутся до небес.
"Енисей" – "Сибирь"
Серия неудачных матчей привела к тому, что футболисты красноярского клуба оказались на седьмой строчке в турнирной таблице. В этой встрече от подопечных Андрея Тихонова ждут только победы.
"Тюмень" – "Мордовия"
История взаимоотношений между командами во всех турнирах насчитывает 4 встречи, причём сибиряки в этих играх не побеждали ни разу, при этом забили всего 1 мяч, пропустив при этом 8 раз. В первом же дивизионе команды впервые встретились в матче первого круга.
"Волгарь" – "Тосно"
В прошлом туре "Тосно" продолжило победное шествие, одержав крупную победу над "Зенитом-2". "Волгарь", напротив, не может взять три очка уже два игровых дня к ряду. Нулевая ничья со "Спартаком-2" в последнем туре привела к тому, что подопечные Юрия Газзаева опустились на границу с зоной вылета. Очередная неудача может привести к тому, что астраханский клуб окажется в крайне сложном положении.
"Сокол" – "Факел"
Главный судья матча Сергей Куликов в этом сезоне в 12-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 40 штук (по 20 в обе стороны), но и назначил 4 пенальти (1 – в ворота хозяев поля). Обе команды в текущем первенстве уже сыграли по разу под руководством этого арбитра. И "Сокол", и "Факел" завершили эти встречи вничью. Саратовцы дома с "Шинником" 2:2, воронежцы в Хабаровске 1:1.
"Спартак-Нальчик" – "Спартак-2"
Нальчане стараются приложить все возможные усилия для того, чтобы остаться в ФНЛ. В крайнем туре южные спартаковцы не просто туристами скатались во Владивосток, а привезли целое очко. Один балл заработали в крайнем туре и москвичи. Однако в этом «спартаковском» дерби от них ждут только победы.
"Шинник" – "Кубань"
В первом круге «Шинник» оказался сильнее соперника, одолев краснодарцев с минимальным перевесом. "Кубань", несмотря на то, что занимает 9 место, на полном серьёзе старается дотянуться до места, дающего право на стыковые матчи. С другой
стороны, появляются новости о том, что краснодарская команда на будущий сезон начнёт играть в ПФЛ. Не будем верить слухам, а последим за матчем соперников, некогда представлявших элиту нашего футбола.
"Зенит-2" – "Тамбов"
"Зенит-2" дома провёл 15 матчей (+5,=8,-2,19:17). И хотя в последних трёх поединках питерцы стабильно забивали по одному мячу, выиграть в них не смогли. Тамбовчане в гостях играли 14 раз (+4,=4,-6,11:17). У них ситуация ещё печальней. В 4-х играх из последних пяти, тамбовский клуб голов не забивал, зато пропустил в этих поединках 5 раз.
"Динамо-Москва" – "Химки"
Московское "Динамо" уже в этом туре может оформить возвращение в РФПЛ. Для этого "бело-голубым" необходимо одержать победу над "Химками". Любопытно, что история очных встреч между этими клубами не ограничивается поединком первого круга. Команды играли между собой в период расцвета "горожан" с 2007 по 2009 год. Однако москвичи в то время были также сильны и уступили лишь раз. Случилось это десять лет назад. Отметим, что тогда в составе "Динамо" играли Александр Точилин, Дмитрий Хохлов и … Совсем юный Антон Шунин.
"Балтика" – "СКА-Хабаровск"
Калининградская команда во второй части сезона заиграла. Приход Игоря Червиченко и появление в клубе новых игроков тому подтверждение. Если им удастся и «СКА-Хабаровск» обыграть, то шансы на выживание поднимутся до небес.
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