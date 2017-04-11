Превью. 31 тур. ФНЛ

Уже в этом туре «Динамо» может оформить выход в РФПЛ. «Тосно» постарается к этому приблизиться, а борьба за четвёрку лучших продолжится.Серия неудачных матчей привела к тому, что футболисты красноярского клуба оказались на седьмой строчке в турнирной таблице. В этой встрече от подопечных Андрея Тихонова ждут только победы.История взаимоотношений между командами во всех турнирах насчитывает 4 встречи, причём сибиряки в этих играх не побеждали ни разу, при этом забили всего 1 мяч, пропустив при этом 8 раз. В первом же дивизионе команды впервые встретились в матче первого круга.В прошлом туре "Тосно" продолжило победное шествие, одержав крупную победу над "Зенитом-2". "Волгарь", напротив, не может взять три очка уже два игровых дня к ряду. Нулевая ничья со "Спартаком-2" в последнем туре привела к тому, что подопечные Юрия Газзаева опустились на границу с зоной вылета. Очередная неудача может привести к тому, что астраханский клуб окажется в крайне сложном положении.Главный судья матча Сергей Куликов в этом сезоне в 12-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 40 штук (по 20 в обе стороны), но и назначил 4 пенальти (1 – в ворота хозяев поля). Обе команды в текущем первенстве уже сыграли по разу под руководством этого арбитра. И "Сокол", и "Факел" завершили эти встречи вничью. Саратовцы дома с "Шинником" 2:2, воронежцы в Хабаровске 1:1.Нальчане стараются приложить все возможные усилия для того, чтобы остаться в ФНЛ. В крайнем туре южные спартаковцы не просто туристами скатались во Владивосток, а привезли целое очко. Один балл заработали в крайнем туре и москвичи. Однако в этом «спартаковском» дерби от них ждут только победы.В первом круге «Шинник» оказался сильнее соперника, одолев краснодарцев с минимальным перевесом. "Кубань", несмотря на то, что занимает 9 место, на полном серьёзе старается дотянуться до места, дающего право на стыковые матчи. С другойстороны, появляются новости о том, что краснодарская команда на будущий сезон начнёт играть в ПФЛ. Не будем верить слухам, а последим за матчем соперников, некогда представлявших элиту нашего футбола."Зенит-2" дома провёл 15 матчей (+5,=8,-2,19:17). И хотя в последних трёх поединках питерцы стабильно забивали по одному мячу, выиграть в них не смогли. Тамбовчане в гостях играли 14 раз (+4,=4,-6,11:17). У них ситуация ещё печальней. В 4-х играх из последних пяти, тамбовский клуб голов не забивал, зато пропустил в этих поединках 5 раз.Московское "Динамо" уже в этом туре может оформить возвращение в РФПЛ. Для этого "бело-голубым" необходимо одержать победу над "Химками". Любопытно, что история очных встреч между этими клубами не ограничивается поединком первого круга. Команды играли между собой в период расцвета "горожан" с 2007 по 2009 год. Однако москвичи в то время были также сильны и уступили лишь раз. Случилось это десять лет назад. Отметим, что тогда в составе "Динамо" играли Александр Точилин, Дмитрий Хохлов и … Совсем юный Антон Шунин.Калининградская команда во второй части сезона заиграла. Приход Игоря Червиченко и появление в клубе новых игроков тому подтверждение. Если им удастся и «СКА-Хабаровск» обыграть, то шансы на выживание поднимутся до небес.