Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан восстановился после травмы пальца на ноге, сообщает официальный сайт клуба.Отмечается, что футболист больше не испытывает проблем и готов сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионом с "Лестером". Встреча состоится 12 апреля.