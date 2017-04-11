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Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан восстановился после травмы пальца на ноге, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист больше не испытывает проблем и готов сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионом с "Лестером". Встреча состоится 12 апреля.
Теги: Атлетико
Сегодня, 20:15
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