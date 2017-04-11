"Барселона" снова хочет домашний камбэк

Лига чемпионов



1/4 финала



"Ювентус" - "Барселона" 3:0

Туринский "Ювентус" разгромил "Барселону" на своём поле. Дублем отметился Дибала. О том, как "сине-гранатовые" делали всё, чтобы подготовить почву к очередному великому возрождению - материалВ связи с перенесенной встречей в Дортмунде схватка "Ювентус" - "Барселона" стала единственной лигочемпионской игрой в этот вторник. Страшное происшествие в Германии вынудило отложить матч на следующий день. Оставалось только порадоваться тому, что никто не пострадал серьёзно (Марку Бартре, конечно, здоровья) и надеяться, что полиция учтёт произошедшее и больше такого не повторится."Юве" - "Барса" вывеска, которая не нуждалась в представлении. Все прекрасно понимали, что нас ожидает. Так что стоило лишь напомнить, что в позапрошлом финале Лиги Чемпионов эти команды уже встречались и тогда сильнее оказались каталонцы, да и указать на тех, кто не мог принять участия в матче. У итальянцев это был лишь один человек - Пьяцо Марко, у "Барселоны" целый ряд: Рафинья Алькантара, Арда Туран, Алеш Видаль и Серхио Бускетс."Старая Синьора" сходу взялась за дело. Хозяева вцепились в соперника мёртвой хваткой. Высочайшим прессингом "Юве" душил защитников "сине-гранатовых", не давал верно разыграть или хоть на секунду задуматься. Каталонцам приходилось выносить, ошибаться и нервничать. Первые минуты "Барса" выглядела немного растеряно, будто с корабля команда попалась в болевой захват. Монолитный итальянский пресс не давал приподнять головы, чуть хватануть воздуха.В обороне "Барса" играла не слишком надежно. Тут и там оставались свободные пространства, которым пользовались туринцы, и этим нагнетали обстановку до крайней степени. Бросалось в глаза необычное построение "сине-гранатовых". Без мяча гости оборонялись классически, в четыре защитника. Но стоило им зацепиться за снаряд, как Роберто сразу же мчался по флангу помогать своим, а троица Пике-Юмтити-Матьё строилась в три центральных.Но подобные хитрости не слишком помогли Энрике на старте матча. "Юве" забил ещё до истечения десяти минут. Куадрадо накрутил Жереми Матье справа, отдал на Дибалу, а тот забросил в дальний с лаконичного разворота. Стильно, эффектно и легко.С пропущенным голом "Барса" получила передышку. Хозяева ослабили давление. Теперь они не слишком противились тому, чтобы осесть за линию мяча всей своей чёрно-белой массой. "Юве" предлагал своим оппонентам показать себя, что-нибудь сделать впереди. Ведь они были готовы к любому трюку соперника.Словно мифический Антей, черпавший силы от прикосновения к земле, "Барселона" крепла, играя с мячом. Сначала робко, точно боясь собственного голоса, затем всё увереннее и напористее гости растаскивали снаряд по всей ширине поля, пытались организовать давление. Но туринцам, казалось, всё по плечу. Хозяева напоминали собой каменную глыбу, по которой в отчаянии барабанил дождь и ничего не мог поделать с неприступной громадой.Но вода камень точит. И результатом этого отрезка стал опаснейший момент, который не реализовал Иньеста. Буффон потащил.В ответной атаке "Барселона" пропустила второй. Старая, как жизнь, футбольная аксиома в очередной раз напомнила о себе - не забиваешь, значит пропустишь. Опять забил Дибала. Только на этот раз после передачи с левого фланга.Запахло Парижем. Но это оказалось не то. По крайней мере в первом тайме. "Барса" не растерялась, не поблёкла окончательно. Каталонцы оставались единым коллективом. Но и что делать с таким противником "сине-гранатовые" тоже не могли придумали. И до перерыва гости в бесславных попытках катали, выискивая возможность как-нибудь преодолеть эти оборонительные нагромождения. Но "Юве" пока не давал шансов...В начале тайма второго "Барселону" хотелось похвалить. Они опять прибавили, атаковали острее, чем до перерыва. Но уже через десять минут гостей оставалось только жалеть, поскольку "Юве" забил третий. После углового Кьелилини в борьбе с Маскерано удачно боднул снаряд. Тот облизал штангу и скаканул за спину Тер Штегену. Оставались ли шансы у "сине-гранатовых"? По игре хотелось сказать, что да. Гости не останавливались, шевелились даже прибитые таким результатом и продолжали идти вперёд. Но разгромный счёт (это вам не "ПСЖ"!) заставлял круто сомневаться."Барселоне" надо было отыграть хотя бы один. Забитый на чужой земле, особенной ценный мяч мог придать уверенности каталонцам в ответной встрече. Убедить в том, что ещё не все потеряно. Но "Юве" был непреклонен. Во втором тайме у "Барсы" были моменты. Но всё рядом, всё только почти. И ничего наверняка. И можно сколько угодно теперь мусолить тему с пенальти, в эпизоде, когда Кьеллини не по своей воле сыграл рукой. "Ювентус" на всех уровнях переиграл "сине-гранатовых" и сделал громадный шаг навстречу полуфиналу.Конечно, "Барселона" не сдастся. Но теперь поверить в её возрождение совсем тяжело. Всё же "Ювентус" команда совершенно иного порядка и то, что прокатило с "ПСЖ", навряд ли сработает здесь.Дибала, 7, 22, Кьеллини, 55.Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич (Барцальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.Тер Штеген, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Суарес, Неймар.Алвес, 28, Суарес, 54, Иньеста, 57, Манджукич, 63, Хедира, 74, Юмтити, 90+1, Лемина, 90+1.