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"Ювентус" со счетом 3:0 разгромил "Барселону"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" одержал победу над "Барселоной".

Лига чемпионов

1/4 финала

"Ювентус" - "Барселона" 3:0

Голы: Дибала, 7, 22, Кьеллини, 55.

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич (Барцальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.

"Барселона": Тер Штеген, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Алвес, 28, Суарес, 54, Иньеста, 57, Манджукич, 63, Хедира, 74, Юмтити, 90+1, Лемина, 90+1.
Теги: Ювентус Барселона
Вчера, 23:37
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16
(3)
№16 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Отлично! И все по делу


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 00:21) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Кто же мне минусует, а Дракону за примерно то же самое плюсует? laughing
Регистрация: 30.05.2015
№14 Написал: artmjoy (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (4)

Каталонских девчонок *бет вся Европа,срамота!наверное опять во всем виноват Реал.Научились бы хоть раз с достоинством принимать поражения,а то только визги и слышно.
Регистрация: 12.04.2017
№13 Написал: vlees.. (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Цитата: vlees..
Молодцы,на багаже Карреры.

На таком багажнике можно только в сельпо взять титул мешка с картошкой от сельпо машинстроя от СССССКто поинмает в футболе - тот понимает, что карера - полная куйня

laughing ладно ладно
Регистрация: 2.04.2017
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
карликов обидели smirk


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees..
Молодцы,на багаже Карреры.

dj ты дебил)))) спасибо. я посмеялся перд сном)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 00:02) #
  • -1
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1/8. 0-4
1/4. 0-3
1/2. 0-2 - с таким счетом проиграет барса первый матч в 1/2 финала в гостях.
Финал. 0-1 - с таким счетом она проиграет первый тайм в финале
А что там во вторых половинах - извиняйте, я ХЗ
Регистрация: 8.12.2016
№9 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 00:01) #
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Счет как-то... и по игре.
Регистрация: 19.03.2017
№8 Написал: боря888 (Сегодня, 00:00) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: vlees..
Молодцы,на багаже Карреры.

На таком багажнике можно только в сельпо взять титул мешка с картошкой от сельпо машинстроя от СССССКто поинмает в футболе - тот понимает, что карера - полная куйня
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: vlees.. (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,на багаже Карреры.
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: Dragon (Вчера, 23:43) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Ювентус»
могли и крупнее вынести эту ангажированную барсу,там судейка еще помог отскочить барсе,ну и так классно сыграли и главное на ноль ,так что справедливость за ПСЖ, где судьи убили Париж должна восторжествовать
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
не говори гоп пока не прыгнул. париж подтвердит. тем более бускетс вернется.
а в целом по игре счет


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да, и карточки лишь одним.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и славно. Юве не пропустил, я бы на Барсу не поставил на выход в полуфинал.)))


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№2 Написал: ЦитRUS Самара (Вчера, 23:38) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Судья решил оставить Барсе маленький шанс.
Регистрация: 30.05.2015
№1 Написал: plast Спб (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (3)

ну тут изи для Ювентуса , надеюсь справедливость восторжествует
Регистрация: 31.07.2010
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