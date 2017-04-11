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Диего Симеоне: не думаю, что "Лестер" отдаст нам мяч

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера".

"Футбол прекрасен. Здесь нет единственно верного мнения. Нет правды в том, как надо играть. Существуют различные игровые стили. Мы скромны, мы работаем как одно целое, сражаемся. Это то, за счет чего у нас выработался свой стиль. Возможно, другие команды брали с нас пример, но все наши успехи были достигнуты лишь благодаря нашим игрокам и их качествам.

Я не думаю, что кто-либо добьется серьезного преимущества в счете после первого матча, принимая во внимание уровень команд. Я уверен, что будет очень тяжело и что все решится на поле.

Не думаю, что соперники отдадут нам мяч. Думаю, что они выберут тот вариант игры, который лучше всего подходит под качества их футболистов. Они играют вертикально, интенсивно, периодически прессингуют и рассчитывают на взрывную скорость Варди. "Лестер" пытается еще более усилить качества своих игроков, и именно это помогло клубу подняться так высоко в Европе", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Лестер Атлетико
Вчера, 23:47
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