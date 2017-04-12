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Габи: "Лестер" - очень сильная команда, нам будет тяжело

Капитан "Атлетико" Габи выступил поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера".

"Если мы сыграем так же дисциплинированно, как против "Барсы" и "Баварии" в прошлом сезоне, то добьемся успеха. Мы должны играть в своем обычном стиле. "Лестер" - очень сильная команда, нам будет очень тяжело, поэтому крайне важно сохранять концентрацию.

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвертом сезоне кряду многое говорит о нашей сплоченности и командном духе. Конечно, играть в этом турнире очень сложно. Этот матч будет для нас словно финал, но мы готовы к этому", - цитирует Габи официальный сайт УЕФА.
Теги: Габи Атлетико Лестер
Сегодня, 00:13
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