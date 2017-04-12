Луис Энрике: будет сложно повторить успех противостояния с "ПСЖ", но мы попробуем

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Ювентуса" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов."Тяжелый матч для нас, как и в Париже был. Я пережил настоящий кошмар. Первый тайм мы подарили "Ювентусу". Во втором мы могли рассчитывать на большее, но пропустили ещё один гол. Мне трудно объяснить, почему соперник превосходил нас. Будет сложно повторить успех противостояния с "ПСЖ", но мы попробуем. Если "Барселона" покажет свой уровень, то может забить четыре гола кому угодно", - цитирует Луиса Энрике Premium Sport.