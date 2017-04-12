"Боруссия": у Бартры перелом и инородное тело в запястье

Стали известны первые подробности состояния здоровья защитника "Боруссии" Марка Бартры, получившего ранение в результате взрывов возле клубного автобуса."Официальный диагноз Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк", - говорится в твиттере клуба.