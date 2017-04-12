Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Боруссия": у Бартры перелом и инородное тело в запястье

Стали известны первые подробности состояния здоровья защитника "Боруссии" Марка Бартры, получившего ранение в результате взрывов возле клубного автобуса.

"Официальный диагноз Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк", - говорится в твиттере клуба.
Теги: Бартра Боруссия
Сегодня, 06:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.