Миралем Пьянич: помним, что "Барселона" сотворила в ответном матче с ПСЖ

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после победы над "Барселоной" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов."Мы очень довольны победой, но понимаем, что ещё не вышли в полуфинал. Мы помним, что "Барселона" сотворила в ответном матче с ПСЖ, так что "Ювентус" должен быть готов. Сегодня мы сыграли хорошо, но необходимо быть предельно осторожными в ответном поединке", — цитирует Пьянича BBC Sport.