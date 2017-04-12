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Миралем Пьянич: помним, что "Барселона" сотворила в ответном матче с ПСЖ

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после победы над "Барселоной" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы очень довольны победой, но понимаем, что ещё не вышли в полуфинал. Мы помним, что "Барселона" сотворила в ответном матче с ПСЖ, так что "Ювентус" должен быть готов. Сегодня мы сыграли хорошо, но необходимо быть предельно осторожными в ответном поединке", — цитирует Пьянича BBC Sport.
Теги: Пьянич Ювентус Барселона
Сегодня, 06:38
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