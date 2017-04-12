Джанни Инфантино: ФИФА осуждает инциденты в Дортмунде

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно взрыва в Дортмунде и пожелал здоровья защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре."После сегодняшних тревожных событий мысли каждого из членов ФИФА связаны с Дортмундом и болельщиками "Боруссии" и "Монако". Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартра и желаем ему скорейшего выздоровления после полученных травм.ФИФА осуждает инциденты в Дортмунде. Мы ждем дальнейших подробностей произошедшего", – цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.