В Дортмунде пообещали максимально усилить меры безопасности

Полиция Дортмунда пообещала максимально усилить меры безопасности перед перенесенным из-за взрыва матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако"."У нас приняты самые высокие стандарты безопасности, но мы вновь все проверим. Завтра меры будут усилены, мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности", - заявил на пресс-конференции глава полиции Дортмунда Грегори Ланге.