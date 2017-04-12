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В Дортмунде пообещали максимально усилить меры безопасности

Полиция Дортмунда пообещала максимально усилить меры безопасности перед перенесенным из-за взрыва матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако".

"У нас приняты самые высокие стандарты безопасности, но мы вновь все проверим. Завтра меры будут усилены, мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности", - заявил на пресс-конференции глава полиции Дортмунда Грегори Ланге.

Р-Спорт
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 09:41
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