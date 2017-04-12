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Сборная Португалии опубликовала программу пребывания в России на КК-2017

Стала известна программа пребывания национальной сборной Португалии на Кубке конфедераций-2017.

Коллектив Фернанду Сантуша прилетит в Россию 13 июня и сразу отправится в Казань, где 18 июня проведет первый матч против Мексики.

Затем португальцы перелетят в Москву, где 21 июня сыграют со сборной России на "Открытие Арене". 22 июня команда Криштиану Роналду вылетит в Санкт-Петербург, где 24 июня она встретится с Новой Зеландией.

Дальнейшие планы Португалии будут спланированы по итогам выступления на групповом этапе. В случае выхода в полуфинал команда Сантуша отправится либо вновь в Казань, либо в Сочи.

Sportbox
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:30) #
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На 18 июня у Португалии запланирован подвиг, на 21 отдых, на 24 разгадывание кроссворда "кто они такие?".
Регистрация: 12.11.2007
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