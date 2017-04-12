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"Спартак" поздравил Луиcа Адриано с 30-летием

"Спартак" поздравил нападающего Луиcа Адриано с днем рождения. Сегодня бразильскому форварду исполнилось 30 лет.

"Поздравляем Луиcа Адриано с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака", - говорится в поздравлении на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак Адриано
Сегодня, 10:41
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