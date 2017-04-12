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СМИ: "Арсенал" принял решение о продлении контракта с Арсеном Венгером
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый двухлетний контракт с клубом, передает "Р-Спорт" со ссылкой на британские СМИ.
Сообщается, что решение уже принято руководством "канониров". Оно будет предано огласке до окончания сезона в премьер-лиге. Как отмечается, на продление отношений не повлияет даже возможное непопадание "Арсенала" в Лигу чемпионов по итогам сезона. Венгер все равно сохранит место, но в клубе произойдут структурные изменения, и будет введена должность спортивного директора.
Новая должность, по данным СМИ, создается для того, чтобы отстранить Венгера от принятия ключевых трансферных решений. Имя нового директора будет названо параллельно с сообщением о продлении контракта Венгера.
Главным претендентом на этот пост является спортивный директор голландского "Аякса" Марк Овермарс. Также в списке кандидатов присутствует спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк.
Сообщается, что решение уже принято руководством "канониров". Оно будет предано огласке до окончания сезона в премьер-лиге. Как отмечается, на продление отношений не повлияет даже возможное непопадание "Арсенала" в Лигу чемпионов по итогам сезона. Венгер все равно сохранит место, но в клубе произойдут структурные изменения, и будет введена должность спортивного директора.
Новая должность, по данным СМИ, создается для того, чтобы отстранить Венгера от принятия ключевых трансферных решений. Имя нового директора будет названо параллельно с сообщением о продлении контракта Венгера.
Главным претендентом на этот пост является спортивный директор голландского "Аякса" Марк Овермарс. Также в списке кандидатов присутствует спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк.
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