Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: "Арсенал" принял решение о продлении контракта с Арсеном Венгером

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый двухлетний контракт с клубом, передает "Р-Спорт" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что решение уже принято руководством "канониров". Оно будет предано огласке до окончания сезона в премьер-лиге. Как отмечается, на продление отношений не повлияет даже возможное непопадание "Арсенала" в Лигу чемпионов по итогам сезона. Венгер все равно сохранит место, но в клубе произойдут структурные изменения, и будет введена должность спортивного директора.

Новая должность, по данным СМИ, создается для того, чтобы отстранить Венгера от принятия ключевых трансферных решений. Имя нового директора будет названо параллельно с сообщением о продлении контракта Венгера.

Главным претендентом на этот пост является спортивный директор голландского "Аякса" Марк Овермарс. Также в списке кандидатов присутствует спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 10:45
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Понять логику сложно.Да Венгер много дал клубу,но последние успехи в чемпионате были так давно,что впору их забыть,работа с Венгером это как с Петржелой.Яркие матчи чередуются поражениями от всех подряд,оборона всегда играет как дно,плюс при Арсене постоянный лазарет из игроков и результат в чемпе обычно уныл.Можно конечно сказать,что топовых игроков маловато,но по именам Арсенал не последний в лиге,Лестер вообще с составом уровня второй десятки выстрелил,а Арсен не в состоянии создать команду из игроков куда выше классом.Плюс при нем клуб как лазарет,всегда полсостова лечится,не у одной команды нет столько травм сколько у Арсенала.Болел жалко.С Венгером результатов не будет.Сбитый летчик,пора на пенсию заслуженному.

Я как будто вернулся в эпоху Карпина! laughing


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понять логику сложно.Да Венгер много дал клубу,но последние успехи в чемпионате были так давно,что впору их забыть,работа с Венгером это как с Петржелой.Яркие матчи чередуются поражениями от всех подряд,оборона всегда играет как дно,плюс при Арсене постоянный лазарет из игроков и результат в чемпе обычно уныл.Можно конечно сказать,что топовых игроков маловато,но по именам Арсенал не последний в лиге,Лестер вообще с составом уровня второй десятки выстрелил,а Арсен не в состоянии создать команду из игроков куда выше классом.Плюс при нем клуб как лазарет,всегда полсостова лечится,не у одной команды нет столько травм сколько у Арсенала.Болел жалко.С Венгером результатов не будет.Сбитый летчик,пора на пенсию заслуженному.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на Лигу Европы нацелились видимо ))
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Еще два года болельщиков Арсенала будет лихорадить.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.