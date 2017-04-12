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Генрих Мхитарян: потрясен известиями о взрывах в Дортмунде

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поддержал своих бывших партнеров из дортмундской "Боруссии" после взрыва, случившегося во вторник перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

"Глубоко потрясен известиями о взрывах в Дортмунде прошлым вечером. Выражаю свою поддержку "Боруссии" и желаю скорейшего выздоровления Марку Бартре", – написал Мхитарян в твиттере.
Теги: Мхитарян Боруссия Д
Сегодня, 10:59
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