Генрих Мхитарян: потрясен известиями о взрывах в Дортмунде

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поддержал своих бывших партнеров из дортмундской "Боруссии" после взрыва, случившегося во вторник перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако"."Глубоко потрясен известиями о взрывах в Дортмунде прошлым вечером. Выражаю свою поддержку "Боруссии" и желаю скорейшего выздоровления Марку Бартре", – написал Мхитарян в твиттере.