Двенадцатилетние футболисты запишут видеоприглашения на Кубок конфедераций – 2017

Двенадцатилетние футболисты различных регионов России запишут видеоприглашения на разных языках для футбольных болельщиков на аренах Кубка конфедераций – 2017, сообщают организаторы соревнований.В период с конца апреля до начала июня в различных российских городах будет разыгран всероссийский отборочный этап международного социального проекта "Детский кубок чемпионов "ЛУКойл", который ежегодно проводится на главных стадионах европейских городов и объединяет более 30 стран под лозунгом "Играем против расизма".Помимо Москвы, Сочи, Казани и Санкт-Петербурга, соревнования пройдут также в Перми и Туле.Детский кубок чемпионов "ЛУКойл" проводится с 2013 года и объединяет 30 стран-участниц и сеть организаций FARE. Действующим победителем турнира является португальская "Бенфика". Финал нынешнего розыгрыша пройдет в сентябре в Софии.