Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не считает крупную победу над "Барселоной" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов достаточной для выхода в полуфинал.- "Барселона" забила в ворота "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре.Нам нужно потрудится для того, чтобы забить гол в Барселоне. У ребят большое желание сыграть в финале, мы должны показать нашу лучшую игру. Но сначала сыграем в чемпионате Италии, – цитирует Аллегри Sport.es.