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Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не считает крупную победу над "Барселоной" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов достаточной для выхода в полуфинал.

- "Барселона" забила в ворота "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре.

Нам нужно потрудится для того, чтобы забить гол в Барселоне. У ребят большое желание сыграть в финале, мы должны показать нашу лучшую игру. Но сначала сыграем в чемпионате Италии, – цитирует Аллегри Sport.es.
Теги: Ювентус Барселона Аллегри
Сегодня, 11:45
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 13:18) #
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Есть у меня предчувствие что Барса и реал вылетят на 1\4 smirk
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 11:49) #
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Ну ребятки...Вы же итальянцы! А как же катеначчо?
Регистрация: 19.03.2017
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