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Игорь Албин: "Крестовский" готов принимать футбольные матчи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о степени готовности поля на стадионе "Крестовский".

"Поле (газон) сопровождают агрономы ФК "Зенит" с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи, все остальное в наших руках.

Надеюсь, что наш любимый клуб "Зенит" на новом стадионе будет радовать болельщиков каждой своей игрой и побеждать, побеждать, побеждать!" – написал Албин в Facebook.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 13:20
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:34) #
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online

Ну, вот видите, всё оказывается зашибись. Жизнь удалась. )
Регистрация: 6.10.2009
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