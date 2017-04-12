Игорь Албин: "Крестовский" готов принимать футбольные матчи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о степени готовности поля на стадионе "Крестовский"."Поле (газон) сопровождают агрономы ФК "Зенит" с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи, все остальное в наших руках.Надеюсь, что наш любимый клуб "Зенит" на новом стадионе будет радовать болельщиков каждой своей игрой и побеждать, побеждать, побеждать!" – написал Албин в Facebook.