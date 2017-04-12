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Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность болельщиков
Совет Федерации в среду одобрил закон, который ужесточает ответственность болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований, вводит повышенное наказание за грубое нарушение правил поведения и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию иностранных футбольных хулиганов.
Так, за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20-25 тысяч до 40-50 тысяч рублей. При этом сохраняется в качестве альтернативного наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Закон вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей, к которым будут относиться правонарушения, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других людей, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему территории. Грубыми будут считаться и нарушения, которые привели к приостановке или прекращению спортивного мероприятия.
За такие деяния устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет. Если запрет будет нарушен, то штраф вырастет до 50 тысяч рублей, либо к нарушителю может быть применено наказание в виде 15 суток ареста.
Если грубое нарушение совершается иностранцами или лицами без гражданства, предлагается установить штраф до 20 тысяч рублей с административным выдворением из России либо административный арест до 15 суток с административным выдворением. В случае повторного нарушения правил поведения или совершения этого правонарушения, повлекшего приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, для иностранцев предусматривается наказание в виде штрафа до 15 тысяч рублей с выдворением из России или арест на 15 суток с выдворением.
Мера по выдворению из страны может быть заменена судом на административный запрет посещения спортивных соревнований сроком до семи лет или штрафом до 50 тысяч рублей, если суд сочтет меру по выдворению чрезмерной. При этом мера по административному аресту с выдворением из России может применяться к иностранным гражданам в случае совершения ими такого правонарушения на международных спортивных соревнованиях.
Иностранцам или лицам без гражданства также может быть не разрешен въезд в Россию во время международных спортивных соревнований, если они уже нарушали правила поведения на официальных спортивных соревнованиях в России или есть информация об их намерении совершить такие деяния. Въезд может быть не разрешен, если есть информация о нарушении этими гражданами общественного порядка на массовых мероприятиях за пределами России.
Р-Спорт
Так, за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20-25 тысяч до 40-50 тысяч рублей. При этом сохраняется в качестве альтернативного наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Закон вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей, к которым будут относиться правонарушения, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других людей, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему территории. Грубыми будут считаться и нарушения, которые привели к приостановке или прекращению спортивного мероприятия.
За такие деяния устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет. Если запрет будет нарушен, то штраф вырастет до 50 тысяч рублей, либо к нарушителю может быть применено наказание в виде 15 суток ареста.
Если грубое нарушение совершается иностранцами или лицами без гражданства, предлагается установить штраф до 20 тысяч рублей с административным выдворением из России либо административный арест до 15 суток с административным выдворением. В случае повторного нарушения правил поведения или совершения этого правонарушения, повлекшего приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, для иностранцев предусматривается наказание в виде штрафа до 15 тысяч рублей с выдворением из России или арест на 15 суток с выдворением.
Мера по выдворению из страны может быть заменена судом на административный запрет посещения спортивных соревнований сроком до семи лет или штрафом до 50 тысяч рублей, если суд сочтет меру по выдворению чрезмерной. При этом мера по административному аресту с выдворением из России может применяться к иностранным гражданам в случае совершения ими такого правонарушения на международных спортивных соревнованиях.
Иностранцам или лицам без гражданства также может быть не разрешен въезд в Россию во время международных спортивных соревнований, если они уже нарушали правила поведения на официальных спортивных соревнованиях в России или есть информация об их намерении совершить такие деяния. Въезд может быть не разрешен, если есть информация о нарушении этими гражданами общественного порядка на массовых мероприятиях за пределами России.
Р-Спорт
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