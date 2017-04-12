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Молодежная команда России сыграет контрольные матчи с Узбекистаном и Турцией
Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу Евро-2019, информирует официальный сайт РФС.
С 24 мая по 1 июня команда Евгения Бушманова проведет сбор, в рамках которого сыграет контрольные матчи с командами Узбекистана (27 мая в гостях) и с Турции (1 июня дома).
С 28 августа по 6 сентября сборная проведет учебно-тренировочный сбор, который совпадает со стартом в отборочном цикле чемпионата Европы-2019. Россиян ждут два домашних матча – со сборными Армении (31 августа) и Гибралтара (5 сентября).
Со 2 по 11 октября намечен сбор, в течение которого россияне сыграют в отборе Евро с австрийцами (6 октября дома) и сербами (10 октября в гостях).
А заключительный сбор команды Бушманова в 2017 году пройдет с 6 по 15 ноября. Сборная закроет год гостевым матчем отбора с армянами (10 ноября) и выездной контрольной встречей с итальянцами (14 ноября).
С 24 мая по 1 июня команда Евгения Бушманова проведет сбор, в рамках которого сыграет контрольные матчи с командами Узбекистана (27 мая в гостях) и с Турции (1 июня дома).
С 28 августа по 6 сентября сборная проведет учебно-тренировочный сбор, который совпадает со стартом в отборочном цикле чемпионата Европы-2019. Россиян ждут два домашних матча – со сборными Армении (31 августа) и Гибралтара (5 сентября).
Со 2 по 11 октября намечен сбор, в течение которого россияне сыграют в отборе Евро с австрийцами (6 октября дома) и сербами (10 октября в гостях).
А заключительный сбор команды Бушманова в 2017 году пройдет с 6 по 15 ноября. Сборная закроет год гостевым матчем отбора с армянами (10 ноября) и выездной контрольной встречей с итальянцами (14 ноября).
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