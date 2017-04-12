Специалист по налогам: суд может освободить Лионеля Месси от реального тюремного заключения

Руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе прокомментировал решение Верховного суда Испании приговорить форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси к 21-му месяцу лишения свободы."В Испании достаточно жесткое налоговое законодательство, поэтому приговор Месси нельзя назвать чрезмерно жестким. Однако предыдущая практика показывает, что обычно спортсмены в таких случаях отделываются крупным штрафом, что, скорее всего, произойдет и в данном случае.Даже если допустить возможность того, что Месси оставят наказание в полном объеме, то у суда будет возможность освободить его от реального тюремного заключения. Такую возможность дает то, что преступление совершено впервые и наказание за него не превышает двух лет лишения свободы", - сказал Капианидзе.Ранее Месси подал апелляцию по делу о неуплате налогов, которую суд рассмотрит 20 апреля.