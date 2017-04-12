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"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Монако" Бенжамену Менди

Защитник "Монако" Бенжамен Менди может продолжить карьеру в Англии, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Менди попал в сферу интересов "Ливерпуля", который пока не сформулировал предложение по игроку, но следит за ним и попытается купить летом.

Также сообщается, что интерес к Менди проявляют несколько клубов из Испании.
Теги: Ливерпуль Монако
Сегодня, 14:59
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