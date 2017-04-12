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Сергей Степашин: денег от "Крестовского" хватило бы, чтобы переселить всех из коммунальных квартир

Председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин назвал стадион "Крестовский" "бедолажным".

"Стадион на Крестовском [острове в Санкт-Петербурге] бедолажный... Вот этих денег хватило бы на то, чтобы переселить всех ленинградцев из коммунальных квартир", - сказал он в рамках общественного совета.

Источник: Газета.ru
Теги: Степашин Крестовский
Сегодня, 15:36
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:40) #
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да Степашин - это шпион НАТО
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
ага...а на деньги за 5-и летнее обслуживание можно было все дороги отстроить в регионах)))
Регистрация: 12.09.2011
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