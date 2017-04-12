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КДК РФС оштрафовал "Локомотив" и Сергея Семака

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам полуфинала Кубка России "Локомотив" - "Уфа" (1:0).

"По матчу "Локомотив" - "Уфа" мы рассмотрели два момента. Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 3 тыс. рублей.

Также болельщики "Локомотива" использовали пиротехнику, поэтому клуб оштрафован на 20 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Локомотив Семак
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Слону дробина !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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