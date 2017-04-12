Роберт Левандовски не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Sport Bild.Напомним, Левандовски получил травму плеча в матче 28-тура чемпионата Германии с "Боруссией".