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Роберт Левандовски не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Sport Bild.

Напомним, Левандовски получил травму плеча в матче 28-тура чемпионата Германии с "Боруссией".
Теги: Левандовски Бавария Реал
Сегодня, 17:48
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:38) #
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Без левандовски мало что смогут!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хреново


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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