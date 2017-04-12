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"Манчестер Юнайтед" отпустит Давида де Хеа в "Реал" в обмен на Крооса

"Манчестер Юнайтед" отпустит Давида де Хеа в "Реал" в том случае, если мадридцы согласятся включить в сделку о трансфере вратаря Тони Крооса.

Немца желает видеть в составе главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, сообщает The Independent.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед де Хеа Кроос Реал Трансферы
Сегодня, 18:43
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