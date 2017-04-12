"Манчестер Юнайтед" отпустит Давида де Хеа в "Реал" в обмен на Крооса

"Манчестер Юнайтед" отпустит Давида де Хеа в "Реал" в том случае, если мадридцы согласятся включить в сделку о трансфере вратаря Тони Крооса.Немца желает видеть в составе главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, сообщает The Independent.