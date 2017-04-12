Марк Бартра: спасибо всем за поддержку и ваши послания

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра рассказал о своем самочувствии после взрывов у автобуса команды перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Монако"."Привет всем! Как видите, мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку и ваши послания. Я всеми силами за партнеров по команде, болельщиков и "Боруссию" в матче против "Монако", – написал Бартра в своем инстаграме.