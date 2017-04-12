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"Боруссия" - "Монако": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Монако" на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

"Боруссия": Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Бендер, Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.

"Монако": Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао.
Теги: Боруссия Монако
Сегодня, 19:04
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