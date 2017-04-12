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Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
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Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке обратился к болельщикам после вчерашнего дортмундского теракта.
"Это самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние годы. Сегодня мы будем играть не только за себя. Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. Я попросил команду показать, что мы не боимся террора. Также мы просим всех болельщиков команды оказать "Боруссии" мощную поддержку в течение всего матча", - цитирует Ватцке официальный сайт клуба.
"Это самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние годы. Сегодня мы будем играть не только за себя. Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. Я попросил команду показать, что мы не боимся террора. Также мы просим всех болельщиков команды оказать "Боруссии" мощную поддержку в течение всего матча", - цитирует Ватцке официальный сайт клуба.
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