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Роман Нойштедтер: все мои мысли сейчас с "Боруссией"

Защитник сборной России и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер в своем инстаграме поддержал "Боруссию".

Напомним, вчера в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.

"То, что случилось в Дортмунде, просто лишает меня дара речи. Футбол – это не только спорт, но также возможность забыть о жестоких, что творится вокруг. Он позволяет людям отвлечься. Я так рад, что никто не был тяжело ранен, все мои мысли сейчас с "Боруссией". Давайте ценить момент, что мы живем без страха", – написал Нойштедтер.
Теги: Нойштедтер Боруссия Д
Сегодня, 20:03
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(0)
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: interested
Какой нэжный.

Не черножопое быдло, точно
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: interested (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какой нэжный.
Регистрация: 18.10.2013
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