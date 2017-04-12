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Роман Нойштедтер: все мои мысли сейчас с "Боруссией"
Защитник сборной России и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер в своем инстаграме поддержал "Боруссию".
Напомним, вчера в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.
"То, что случилось в Дортмунде, просто лишает меня дара речи. Футбол – это не только спорт, но также возможность забыть о жестоких, что творится вокруг. Он позволяет людям отвлечься. Я так рад, что никто не был тяжело ранен, все мои мысли сейчас с "Боруссией". Давайте ценить момент, что мы живем без страха", – написал Нойштедтер.
Напомним, вчера в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.
"То, что случилось в Дортмунде, просто лишает меня дара речи. Футбол – это не только спорт, но также возможность забыть о жестоких, что творится вокруг. Он позволяет людям отвлечься. Я так рад, что никто не был тяжело ранен, все мои мысли сейчас с "Боруссией". Давайте ценить момент, что мы живем без страха", – написал Нойштедтер.
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