Роман Нойштедтер: все мои мысли сейчас с "Боруссией"

Защитник сборной России и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер в своем инстаграме поддержал "Боруссию".Напомним, вчера в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва."То, что случилось в Дортмунде, просто лишает меня дара речи. Футбол – это не только спорт, но также возможность забыть о жестоких, что творится вокруг. Он позволяет людям отвлечься. Я так рад, что никто не был тяжело ранен, все мои мысли сейчас с "Боруссией". Давайте ценить момент, что мы живем без страха", – написал Нойштедтер.