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Джо Харт хочет остаться в "Торино"

Вратарь "Торино" Джо Харт, права которого принадлежат "Манчестер Сити", намерен продолжить свое выступления за итальянский клуб в следующем сезоне, информирует Тuttosport.

Сообщается, что "Торино" не сможет выкупить трансфер англичанина и намерен продлить аренду голкипера. Напомним, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в услугах Харта.
Теги: Харт Торино Манчестер Сити
Сегодня, 20:18
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