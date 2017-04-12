Джо Харт хочет остаться в "Торино"

Вратарь "Торино" Джо Харт, права которого принадлежат "Манчестер Сити", намерен продолжить свое выступления за итальянский клуб в следующем сезоне, информирует Тuttosport.Сообщается, что "Торино" не сможет выкупить трансфер англичанина и намерен продлить аренду голкипера. Напомним, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в услугах Харта.