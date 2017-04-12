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Марк Бартра пропустит несколько недель
Защитник "Боруссии" Марк Бартра, который сегодня был прооперирован после вчерашнего взрыва, может пропустить несколько недель, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, у футболиста был перелом лучевой кости, плюс нашлись инородные тела в руке. Операция прошла успешно.
Напомним, у футболиста был перелом лучевой кости, плюс нашлись инородные тела в руке. Операция прошла успешно.
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