Марк Бартра пропустит несколько недель

Защитник "Боруссии" Марк Бартра, который сегодня был прооперирован после вчерашнего взрыва, может пропустить несколько недель, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, у футболиста был перелом лучевой кости, плюс нашлись инородные тела в руке. Операция прошла успешно.