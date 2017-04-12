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Жозе Моуринью: Руни испытывает проблемы с лодыжкой, играть он пока не готов
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" сообщил, что форвард Уэйн Руни пока не готов играть.
"Он испытывает проблемы с лодыжкой и еще не готов. Посмотрим, сможет ли он сыграть в выходные", - приводит слова Моуринью пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
"Он испытывает проблемы с лодыжкой и еще не готов. Посмотрим, сможет ли он сыграть в выходные", - приводит слова Моуринью пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
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