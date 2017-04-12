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"Атлетико" - "Лестер": Гризманн и Варди выйдут с первых минут

Стали известны составы мадридского "Атлетико" и "Лестера" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Атлетико": Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Габи, Коке, Гризманн, Сауль, Карраско, Торрес.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Симпсон, Фухс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Оказаки, Варди.
Теги: Атлетико Лестер
Сегодня, 20:57
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