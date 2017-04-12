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"Зенит-2" и "Тамбов" забили шесть голов на двоих

"Зенит-2" на своем поле не смог обыграть "Тамбов". Встреча завершилась вничью - 3:3.

ФНЛ

31 тур

"Зенит-2" - "Тамбов" 3:3

Гол: Зырянов, 41, Евсеев, 68 (пен.), Батюнин, 70 - Дорожкин, 10, 44, Делькин, 90+4

"Зенит-2": Рудаков, Карпов, Зуев, Чернов, Евсеев, Сиротов, Зырянов, Бавин, Батютин (Мильдзихов, 89), Лесовой, Крапухин

"Тамбов": Вавилин, Овсиенко, Быстров, Михалев, Рыбин (Шляков, 72), Шевчук (Григорян, 74), Сорокин, Трусевич, Мурнин, Дорожкин (Часовских, 22), Делькин

Предупреждения: Трусевич, 3, Часовских, 28, Зырянов, 90+1
Теги: Зенит-2 Тамбов
Сегодня, 21:04
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