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"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Атлетико" в Мадриде взял верх над "Лестером".

Лига чемпионов

1/4 финала

"Атлетико" М - "Лестер Сити" 1:0

Голы: Гризманн, 34 (пен.)

"Атлетико": Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Габи, Коке, Гризманн, Сауль, Карраско, (Корреа, 73), Торрес, (Томас, 82).

"Лестер": Шмайхель, Хут, Симпсон, Фухс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Оказаки, (Кинг, 50), Варди, (Слимани, 87).

Предупреждения: Хут, 63
Теги: Атлетико Лестер
Вчера, 23:37
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(0)
№1 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ожидал более уверенной победы


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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