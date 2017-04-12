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"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле уступила "Реалу".

Лига чемпионов

1/4 финала

"Бавария" - "Реал Мадрид" 1:2

Голы: Видаль, 25 - Роналду, 47, 77.

Нереализованный пенальти: Видаль, 45+1 (выше).

"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо (Бернат, 63), Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери (Коста, 65), Мюллер (Коман, 81).

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Хамес, 83), Роналду.

Предупреждения: Кроос, 44, Карвахаль, 45, Мартинес, 58, Видаль, 90.

Удаление: Мартинес, 61.
Теги: Бавария Реал
Вчера, 23:39
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№8 Написал: K I N G Россия (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
грёбанный матч тв эту игру начал показывать после счета 1-2... хоккей же важней!
Регистрация: 25.06.2009
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
отличная игра..Реал рулит!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, собрались, после первого тайма, жаль всего 2, но Нойер-зверь


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: nedva Russia (Вчера, 23:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Реал!
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: plast Спб (Вчера, 23:48) #
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  •  (4)

ну не 4-0 но тоже хорошо , Реал вперед ко второму кубку подряд!!!
Регистрация: 31.07.2010
№3 Написал: Ksandos 2 (Вчера, 23:46) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мартинес сплоховал.
Да и Видал, несмотря на гол, тоже сплоховал
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: rash (Вчера, 23:44) #
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концовка напомнила Зенит-Анжи
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая игра. Зависть. smirk
Регистрация: 6.12.2014
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