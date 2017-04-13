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Хорхе Сампаоли дал согласие возглавить сборную Аргентины

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли дал свое согласие возглавить сборную Аргентины, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) провело предварительные переговоры со специалистом и получило его согласие.

В конце текущей недели Сампаоли должен будет провести переговоры с руководством AFA относительно условий своего контракта. Также в ближайшее время аргентинский специалист должен решить вопрос о досрочном расторжении соглашения с "Севильей".

Ранее сообщалось, что "Севилья" хочет получить компенсацию за Сампаоли в размере €1,5 млн.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 08:30
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